Сериал «Разделение» стал самым просматриваемым на Apple TV+ за всю историю стриминга. Об этом сообщает Deadline.
До этого самым популярным проектом был «Тед Лассо». «Разделение» набрало 589 млн просмотров в США, 28% из которых пришлись на премьеру второго сезона.
Apple ожидает, что по мере выхода новых серий эти цифры будут расти. Стриминг подчеркнул, что сериал привлек множество новых подписчиков. Так, с 1 по 19 января 2025 года число регистраций выросло на 126% по сравнению с 1–19 декабря 2024 года.
«Разделение» рассказывает о Марке Стауте, возглавляющем команду в компании Lumon Industries. Каждый ее сотрудник проходит процедуру, хирургически разделившую память на рабочую и личную жизнь.
Смелый эксперимент по обеспечению баланса между работой и личной жизнью ставится под сомнение, когда Марк оказывается в центре разгадки тайны, которая заставит его столкнуться с истинной природой своей работы — и самого себя.
Первый сезон «Разделения» получил 14 номинаций на премию «Эмми» и выиграл две за выдающуюся музыкальную композицию и выдающийся дизайн вступительных титров. Кроме того, сериал получил две премии Гильдии сценаристов Америки за лучший новый сериал и лучший драматический сериал, а также две номинации на премию Гильдии актеров и номинации на премии Гильдии продюсеров и Гильдии режиссеров.