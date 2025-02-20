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Сериал «Разделение» стал самым просматриваемым на Apple TV+

Сегодня в 10:09
Фото: Apple TV+

Сериал «Разделение» стал самым просматриваемым на Apple TV+ за всю историю стриминга. Об этом сообщает Deadline.

До этого самым популярным проектом был «Тед Лассо». «Разделение» набрало 589 млн просмотров в США, 28% из которых пришлись на премьеру второго сезона.

Apple ожидает, что по мере выхода новых серий эти цифры будут расти. Стриминг подчеркнул, что сериал привлек множество новых подписчиков. Так, с 1 по 19 января 2025 года число регистраций выросло на 126% по сравнению с 1–19 декабря 2024 года.

«Разделение» рассказывает о Марке Стауте, возглавляющем команду в компании Lumon Industries. Каждый ее сотрудник проходит процедуру, хирургически разделившую память на рабочую и личную жизнь.

Смелый эксперимент по обеспечению баланса между работой и личной жизнью ставится под сомнение, когда Марк оказывается в центре разгадки тайны, которая заставит его столкнуться с истинной природой своей работы — и самого себя.

Первый сезон «Разделения» получил 14 номинаций на премию «Эмми» и выиграл две за выдающуюся музыкальную композицию и выдающийся дизайн вступительных титров. Кроме того, сериал получил две премии Гильдии сценаристов Америки за лучший новый сериал и лучший драматический сериал, а также две номинации на премию Гильдии актеров и номинации на премии Гильдии продюсеров и Гильдии режиссеров.

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Теги:
Apple
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