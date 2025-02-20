Сериал «Разделение» стал самым просматриваемым на Apple TV+

Apple ожидает, что по мере выхода новых серий эти цифры будут расти. Стриминг подчеркнул, что сериал привлек множество новых подписчиков. Так, с 1 по 19 января 2025 года число регистраций выросло на 126% по сравнению с 1–19 декабря 2024 года.