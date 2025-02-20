Истощенного детеныша тюленя спасли на улицах Коннектикута

В городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, спасли истощенного детеныша тюленя. Об этом пишет Associated Press.
Тюленя возрастом пять-шесть недель обнаружил на улицах Нью-Хейвена прохожий, который сообщил о нем в полицию. Животное находилось в 300 метрах от ближайшей реки.
Прибывшие на место правоохранители оставались с тюленем, пока его не удалось перевезти в морской аквариум в городе Мистик. Там детеныш проходит реабилитацию. Для борьбы с недостатком веса он получает столько рыбы, сколько захочет.
После набора им необходимой массы животное планируют выпустить в безопасном месте.
Как сообщает WTNH-TV, тюленя видели в Нью-Хейвене раньше как минимум дважды. Сотрудники местного аквариума отвозили его на пляж, но детеныш постоянно возвращался обратно. Вероятно, детеныш хотел уйти от других тюленей, которые могли бы причинить ему вред.
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