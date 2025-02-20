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Истощенного детеныша тюленя спасли на улицах Коннектикута

Сегодня в 08:45
Фото: @NHPDnews

В городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, спасли истощенного детеныша тюленя. Об этом пишет Associated Press.

Тюленя возрастом пять-шесть недель обнаружил на улицах Нью-Хейвена прохожий, который сообщил о нем в полицию. Животное находилось в 300 метрах от ближайшей реки.

Прибывшие на место правоохранители оставались с тюленем, пока его не удалось перевезти в морской аквариум в городе Мистик. Там детеныш проходит реабилитацию. Для борьбы с недостатком веса он получает столько рыбы, сколько захочет.

После набора им необходимой массы животное планируют выпустить в безопасном месте.

Как сообщает WTNH-TV, тюленя видели в Нью-Хейвене раньше как минимум дважды. Сотрудники местного аквариума отвозили его на пляж, но детеныш постоянно возвращался обратно. Вероятно, детеныш хотел уйти от других тюленей, которые могли бы причинить ему вред.

Недавно в подмосковной Балашихе пожарные спасли из горящей квартиры около десяти минипигов. Их разводила хозяйка жилья.

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