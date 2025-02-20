Уилл Смит намекнул на продолжение «Хэнкока». Главную роль может исполнить Зендая

Уилл Смит намекнул на продолжение фильма «Хэнкок», в котором он снялся 17 лет назад.
«Есть действительно крутая идея для „Хэнкока-2“. Мы даже не обсуждали это, так что дам вам маленькую подсказку: Зендая рассматривается на главную роль», — сказал актер на стриме xQc в Twitch.
Sony пока не прокомментировала планы по продолжению фильма. «Хэнкок» был выпущен в 2008 году. В нем Смит сыграл алкоголика-супергероя с амнезией.
Он спасает жизни, но его действия всегда приводят к разрушениям и страданиям для горожан. Однажды Хэнкок спасает жизнь Реймонду Эмбри, который решает помочь супергерою улучшить свою репутацию.
Режиссером фильма стал Питер Берг («Patriots Day»). «Хэнкок» заработал более 600 млн долларов по всему миру при бюджете в 150 млн долларов.
Это не первый раз, когда в СМИ появляются новости о продолжении «Хэнкока». В 2009 году Берг говорил, что «все вернутся для продолжения», а в 2020-м Шарлиз Терон сказала, что разговоры о продолжении затихли в последние годы после выхода фильма, но признала, что она согласилась бы сняться, если бы ей предложили такую возможность.