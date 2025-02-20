Уилл Смит намекнул на продолжение «Хэнкока». Главную роль может исполнить Зендая

Это не первый раз, когда в СМИ появляются новости о продолжении «Хэнкока». В 2009 году Берг говорил, что «все вернутся для продолжения», а в 2020-м Шарлиз Терон сказала, что разговоры о продолжении затихли в последние годы после выхода фильма, но признала, что она согласилась бы сняться, если бы ей предложили такую возможность.