Дэниел Крейг все же не сыграет в фильме «Сержант Рок» Луки Гуаданьино

Дэниел Крейг все же не исполнит главную роль в военном супергеройском фильме «Сержант Рок» от DC Studios. Об этом сообщает Deadline.
Причины ухода актера из проекта пока не называются. Студия это никак не комментирует.
Крейг присоединился к касту фильма в ноябре 2024 года. Грядущая лента должна была стать вторым совместным проектом с режиссером Лукой Гуаданьино после фильма «Квир».
Детали сюжета будущей ленты держатся в тайне. Сержант Франклин Фрэнк Рок, созданный писателем Робертом Канигером и художником Джо Кубертом, впервые появился в выпуске «Our Army at War #83» в июне 1959 года.
Он считается одним из самых культовых героев военных комиксов. Приключениям командира вымышленной роты в итоге был посвящен комикс, выходивший с 1977 по 1988 год.