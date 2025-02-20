В День святого Валентина в дом Николь Кидман проник вор

В декабре Кидман рассказала, что чуть не ушла из актерской профессии в 2008 году после рождения третьего ребенка. «Когда я родила Сандей, я подумала: ну, думаю, теперь я уже почти закончила», — призналась она. Тогда актриса переехала в Нэшвилл и жила на ферме. Однако мама убедила актрису передумать.