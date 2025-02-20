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В День святого Валентина в дом Николь Кидман проник вор

Сегодня в 07:33
Фото: MTV Entertainment Studios

В дом Николь Кидман и Кита Урбана проник вор в День святого Валентина. Об этом сообщает KTLA.

14 февраля вор разбил стеклянную дверь, чтобы попасть внутрь. Перед тем как скрыться, он перевернул все. Украл ли он что‑то, пока неизвестно.

Кидман и Урбан женаты с 2006 года и воспитывают двоих детей. В момент инцидента никого из них дома не было.

Ранее в Лос-Анджелесе произошло подобное преступление в доме французского футболиста Оливье Жиру. Вор смог украсть товаров на 500 тыс. долларов, проникнув в дом через разбитое окно. Связаны ли оба происшествия, пока неизвестно.

В декабре Кидман рассказала, что чуть не ушла из актерской профессии в 2008 году после рождения третьего ребенка. «Когда я родила Сандей, я подумала: ну, думаю, теперь я уже почти закончила», — призналась она. Тогда актриса переехала в Нэшвилл и жила на ферме. Однако мама убедила актрису передумать.

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