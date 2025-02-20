В Москве построят дублер Ленинградского шоссе

Москомархитектура выпустила распоряжение о подготовке проекта планировки новой магистрали от Кронштадского бульвара до Большой Академической улицы и даже чуть дальше ― до улицы Пирогова. Об этом сообщает телеграм-канал «Стройки ― и точка».
Поскольку в планах также построить путепровод через Рижскую железную дорогу, который соединит улицу Пирогова и улицу 8 марта, то в Москве появится полноценных дублер Ленинградского шоссе. Он будет проходить от улицы Нижняя Масловка до улицы Дыбенко.
Недавно Сергей Собянин сообщил о планах открыть в столице минимум 32 новых станций метро к 2030 году. Откроется участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до станции «Новаторская», на Рублево-Архангельской линии метро появятся первые станции, а на Кольцевой линии — станция «Достоевская». Помимо этого, продолжается проектирование будущей Бирюлевской ветки, на которой будет 10 станций.