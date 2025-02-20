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В России снизился спрос на самогонные аппараты

Сегодня в 06:46
Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

В России стали меньше варить и пить домашнее спиртное, сообщает «Комсомольская правда». В Wildberries сказали, что продажи самогонных аппаратов снизились на площадке на 5% за 2024 год. При этом годом ранее они выросли на 58%.

Сократилось и количество предлагаемых моделей ― на 11%, сообщил руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. По его словам, спад связан с тем, что рынок самогонных аппаратов оказался перенасыщен после нескольких лет активного роста во время пандемии.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз объяснил снижение спроса тем, что у многих россиян выросли доходы, и теперь они могут покупать алкоголь в магазинах.

Председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко сообщил, что в деревнях домашний самогон стали продавать значительно реже. Он связал это с развитием агропрома, благодаря чему у деревенских жителей появилась возможность заработать.

В прошлом году розничные продажи алкоголя в России достигли максимальных значений с 2017 года, когда начала вестись официальная статистика. Рекордными оказались продажи водки, тихих и игристых вин. Исследователи связывают это с кризисами, вызванными пандемией и военными действиями в Украине, а также с тем, что антиалкогольные меры перестали работать.

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