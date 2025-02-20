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Wildberries добился аннулирования товарного знака «WBнутый»

Сегодня в 06:55
Фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»

Роспатент аннулировал действие товарного знака «WBнутый Вэбэнутый» по требованию Wildberries. Об этом сообщает РБК.

Товарный знак был зарегистрирован в июне 2023 года индивидуальной предпринимательницей Ольгой Кащевой. Он проходил под классами международной классификации товаров и услуг для реализации одежды, обуви, печатной продукции, домашней и кухонной посуды и утвари, управления бизнесом, образования, организации мероприятий.

Патентное ведомство заявило, что слово «Вэбэнутый» может относиться к жаргонным словам, и так как его это обозначение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали, его не должны были регистрировать в качестве товарного знака.

«Словесный элемент „Вэбэнутый“ оспариваемой регистрации образован от нецензурного слова и созвучен с ненормативной бранной лексикой русского языка, что может восприниматься потребителем как завуалированная форма нецензурного, непристойного слова, употребляемого в ненормативной лексике, не соответствующая нормам современного русского литературного языка», — заявили в Wildberries.

По словам Кащевой, Роспатент не уведомил ее о заседании и принятии решения. Она отметила, что не получила от федеральной службы ни одного письма и звонка. Wildberries пытался оспорить использование этого товарного знака с конца 2023 года.

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