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Второй сезон «The Last of Us» выйдет в апреле

Сегодня в 06:04
Фото: HBO

HBO объявил, что второй сезон сериала «Одни из нас» («The Last of Us») выйдет 13 апреля.

Продолжение будет следовать за сюжетом игры «The Last of Us: Part II». В нем действие будет развиваться через пять лет после событий первого сезона.

«После пяти лет мира, наступивших после событий первого сезона, общее прошлое Джоэла и Элли настигает их, втягивая в конфликт друг с другом и с миром, еще более опасным и непредсказуемым, чем тот, который они оставили позади», — гласит синопсис второго сезона.

В продолжении к своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рэмси. Кроме того, к сериалу присоединились Кейтлин Девер («Красивый мальчик»), Изабела Мерсед («Чужой: Ромул») и Джеффри Райт («Бэтмен»).

Шоураннером второго сезона вновь стал Крейг Мазин («Чернобыль»). Ранее он рассказал Entertainment Weekly, что семь серий второго сезона будут «плотными» и «калорийными». «Каждая серия — как трапеза. Можно поужинать чем‑то легким, а можно отправиться в ресторан с 12 блюдами.

У нас семь серий. Это высококалорийные, насыщенные эпизоды. Если вы считаете, что экшен, драма и масштаб создают эпичность, то каждая из этих серий точно не оставит вас равнодушными. Вам не будет скучно», — сказал он.

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