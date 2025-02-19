В Москве произошел масштабный пожар в институте электронной вычислительной техники имени Лебедева

В Москве загорелся институт электронной вычислительной техники имени Лебедева, расположенный на Варшавском шоссе. Об этом сообщил ТАСС.
Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, поделились в МЧС столицы. К тушению огня привлекли более 170 сотрудников экстренных служб. На месте работают 50 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.
По словам МЧС, горящее здание смогли покинуть самостоятельно 30 человек. Сведений о пострадавших при пожаре нет. Причины возгорания пока не называются.
Пожару присвоили повышенный номер сложности. Согласно сообщению ТАСС, кровля института обрушилась. Mash написал, что пожар мог начаться на цокольном этаже. По информации источника, в здании есть угроза взрыва баллонов с гелием.