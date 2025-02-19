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Жанель Моне экранизирует мемуары мошенницы Тани Смит и сама сыграет ее

Сегодня в 23:29
Кадр: Janelle Monáe/YouTube

Американская певица и актриса Жанель Моне, известная по фильмам «Скрытые фигуры» и «Достать ножи: Стеклянная луковица», спродюсирует экранизацию мемуаров мошенницы Тани Смит и сыграет в ней главную роль. Об этом сообщил Deadline.

Проект адаптирует для экрана книгу «Никогда не видели мои приближение: как я перехитрила ФБР и всю банковскую систему — и прикарманила 40 млн долларов». В ней Смит рассказала, как воровала деньги со счетов в банках и помогала бедным.

Смит поделилась, как вовлеклась в гламурный образ жизни в окружении знаменитостей, пока ее сестра пристрастилась к наркотикам, а ФБР следовали за ней по пятам. В конечном итоге Смит не удалось избежать тюрьмы, но она сбежала оттуда — дважды.

В заключении мошенница также дважды родила детей, отношения с которыми впоследствии складывались очень непросто. Спустя 13 лет за решеткой Смит вышла на свободу, отучилась на адвоката, вновь стала матерью и, наконец, научившись вести жить без криминала.

Смит опубликовала книгу о своей жизни в 2024 году, и она попала в подборки лучших книг Amazon, Apple и New York Times. Киноадаптацию мемуаров выпустит студия Universal и продакшн-компания Wondaland Pictures. Смит станет исполнительным продюсером наряду с Моне.

Летом 2024 года Смит рассказывала, что экранизацией ее истории интересовалась Исса Рэй из сериала «Белая ворона». Она собиралась спродюсировать сериал для Netflix. Имеет ли она какое‑либо отношение к шоу с участием Моне, неизвестно.

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