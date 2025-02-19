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Оззи Осборну предлагали роль в «Пиратах Карибского моря», но его жена отказала кинематографистам

Сегодня в 22:26
Фото: ozzyosbourne

Рок-музыканту Оззи Осборну предлагали роль в фильме «Пираты Карибского моря». Об этом рассказала в подкасте The Magnificent Others его жена Шэрон.

Она поделилась своей главной ошибкой в качестве менеджера артиста. Шэрон призналась, что отказала кинематографистам, когда те попытались задействовать Оззи в съемках картины, которая позднее стала культовой и превратилась в франшизу.

«Ему предложили пойти и почитать „Пиратов Карибского моря“, и я никому раньше об этом не говорила, но я сказала нет. Сейчас [я думаю] не был бы он идеален [для этого]?» — отметила она.

Какую именно роль предлагали Осборну, его супруга не уточнила. Капитана Джека Воробья в картине сыграл Джонни Депп, капитана Барбароссу — Джоффри Раш, а пирата Джошами Гиббса — Кевин Макналли.

«Пираты Карибского моря» вышел на экраны в 2003 году. Фильм был основан на аттракционе из парка Диснейленд с тем же названием. Он получил четыре продолжения, которые появлялись на экране вплоть до 2017 года.

Во франшизе появлялись две рок-звезды — Кит Ричардс из The Rolling Stones и Пол Маккартни. Ричардс сыграл отца Джека Воробья в лентамх «Пираты Карибского моря: На краю света» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Маккартни предстал в образе дяди Джека Воробья в картине «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

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