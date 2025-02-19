Эллен Помпео из «Анатомии страсти» подозревает дочь во лжи в трейлере «Хорошей американской семьи»

На ютуб-канале Hulu появился трейлер сериала «Хорошая американская семья» — нового триллера с участием звезды «Анатомии страсти» Эллен Помпео и актера Марка Дюпласа из «Утреннего шоу» и «Скандала».
Помпео и Дюплас сыграли семейную пару, которая удочеряет девочку с дварфизмом по имени Натали. Супруги надеются подарить ей домашний уют, любовь и новую жизнь. Но вскоре начинают замечать странности в поведении приемной дочери.
Герои обнаруживают, что физиологические показатели девочки не соответствуют ее семилетнему возрасту, а ее документы выглядят ненастоящими. Приемные родители подозревают, что с ними теперь живет не ребенок-сирота, а взрослая женщина.
Они начинают опасаться, что Натали может представлять опасность для их семьи и, главное, родных детей. Пока пара защищает себя от девочки, та противостоит собственному прошлому. Эта битва приведет семью в зал судебных засеаний.
В сериале снялись Имоджен Фэйт Рид, Дюле Хилл, Сарайю Блю, Азриэль Далман, Эйас Далман, Кристина Хендрикс, Ким Шоу и Чейз Мангум. Создателем шоу выступила Кэти Роббинс, известная по проектам «Санни» и «Любовники».
Премьера «Хорошей американской семьи» состоится 19 марта.