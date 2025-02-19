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Клэр Дейнс снимется в сериале «Проклятие Эпплбаум». Его разработает автор «Моя так называемая жизнь»

Вчера в 20:54
Кадр: Showtime

Американская актриса Клэр Дейнс, известная по фильму «Ромео + Джульетта» и сериалу «Родина», снимется в многосерийной драме «Проклятие Эпплбаум». Об этом сообщил Deadline.

Проект разработает для HBO сценаристка культового сериала «Моя так называемая жизнь» Винни Хольцман — в этом проекте главную роль тоже исполняла Дейнс. Хольцман станет шоураннером «Проклятия Эпплбаум» и его продюсером.

Дейнс также будет исполнительным продюсером сериала. Кого сыграет актриса и какой будет история «Проклятия Эпплбаум», держится в секрете. Известно, что речь в шоу пойдет о неблагополучной семье.

Эпизоды проекта будут длиться около часа. В данный момент они находятся на ранней стадии создания. Когда сериал выйдет на экраны, пока неясно.

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