Блейк Лайвли заявила, что Джеймс Балдони доставил неудобство еще двум актрисам из их фильма

Лайвли обвинила Бальдони в сексуализированных домогательствах и попытке очернить ее репутацию в конце декабря. Актриса подала жалобу в департамент по гражданским правам Калифорнии. В документе утверждается, что Бальдони описывал ей собственные гениталии, мог войти в помещение, когда Лайвли переодевалась, не скрывал свою зависимость от порно и сознательно продлевал съемки поцелуев с ней. Когда Бальдони заволновался, что актриса публично обвинит его в домогательствах, он решил запустить пиар-кампанию, чтобы очернить репутацию Лайвли, говорится в ее судебной жалобе.