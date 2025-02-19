Блейк Лайвли заявила, что Джеймс Балдони доставил неудобство еще двум актрисам из их фильма

Американская актриса Блейк Лайвли, известная по фильмам «Век Адалин» и «Джинсы-талисман», нашла еще двух женщин, которые готовы дать показания против режиссера ленты «Все закончится на нас» Джастина Бальдони. Об этом написал Rolling Stone.
Лайвли заявила, что Бальдони заставил почувствовать себя «некомфортно» не только ее саму, но и двух других актрис. Женщины, по словам адвокатов Лайвли, жаловались на его поведение, и Бальдони был в курсе этого.
«Что важно, и что вопреки придуманной его адвокатами истории, господин Бальдони признал жалобы в письменном виде в то время. Он знал, что другие женщины, помимо мисс Лайвли, чувствовали себя дискомфортно», — написали юристы в иске.
Сторона Бальдони пока никак не прокомментировала информацию о якобы других потенциальных жертвах кинематографиста. Ранее режиссер отвергал какие‑либо некорректные действия со своей стороны по отношению к Лайвли.
Лайвли обвинила Бальдони в сексуализированных домогательствах и попытке очернить ее репутацию в конце декабря. Актриса подала жалобу в департамент по гражданским правам Калифорнии. В документе утверждается, что Бальдони описывал ей собственные гениталии, мог войти в помещение, когда Лайвли переодевалась, не скрывал свою зависимость от порно и сознательно продлевал съемки поцелуев с ней. Когда Бальдони заволновался, что актриса публично обвинит его в домогательствах, он решил запустить пиар-кампанию, чтобы очернить репутацию Лайвли, говорится в ее судебной жалобе.
В середине января Бальдони подал встречный иск. В нем утверждается, что Лайвли и Рейнолдс попытались уничтожить его репутацию с помощью ложных обвинений в домогательствах, а также вторгались в его частную жизнь. За эти действия кинематографист требует компенсацию в размере 400 млн долларов. Режиссер запустил сайт с материалами по делу. Кроме того, он подал в суд на газету The New York Times из‑за публикаций о его конфликте с Лайвли.