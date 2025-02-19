Андре Холланд влюбляется в Джемму Чан и сомневается в реальности в трейлере фильма «Актер»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Актер», главные роли в котором исполнили Андре Холланд («Лунный свет», «Больница Никербокер») и Джемма Чан («Вечные», «Безумно богатые азиаты»).
Кинопроект выйдет в прокат в марте. Его представит режиссер Дьюк Джонсон, снявший номинированную на «Оскар» короткометражку «Аномализа». Его первая полнометражная работа станет экранизацией романа «Память» Дональда Уэстлейка.
Главный герой истории Пол Коул окажется в таинственном маленьком городке, не имея понятия, кто он такой и как попал туда. Он начнет жизнь заново и вскоре заинтересуется местной девушкой — дизайнером одежды Эдной.
По мере того, как фрагменты воспоминаний будут возвращаться к Полу, он решит отыскать путь домой. Но «время поджимает, внешности нельзя доверять, и неясно, какая из его личностей настоящая», отмечает синопсис.
Фильм выпустит студия Neon. В нем можно будет увидеть Мэй Каламави, Джо Коула, Фабьена Франкеля, Асима Чаудхри, юсефа Керкура, Олвена Фуэре, Саймона Макберни, Эдварда Хогга, Скотта Александра Янга, Трейси Ульман и Таню Рейнольдс.
Джонсон выступил одновременно сценаристом и постановщиком картины. Помимо него, над проектом работали сценарист Стивен Куни, а также продюсеры Эбигейл Спенсер, Пол Янг и Кен Као.