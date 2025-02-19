Сет Роген, Кумэйл Нанджиани и Алия Шокат снимутся с Кристен Стюарт в фильме «The Wrong Girls»

Съемки фильма, который станет режиссерским дебютом Дилана Мейера, начались на прошлой неделе. В работе над картиной будут заняты около 100 человек в день, 95% из которых — местные жители Лос-Анджелеса. В их числе — номинант «Эмми» оператор Тодд Банхазл («Побеждая время»), инди-музыкант Тая Сигалла и костюмер Хайди Бивенс («Эйфория»). Также на экране появится филадельфийская панк-группа Mannequin Pussy.