Сет Роген, Кумэйл Нанджиани и Алия Шокат снимутся с Кристен Стюарт в фильме «The Wrong Girls»

Сет Роген («SuperПерцы»), Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина»), ЛаКейт Стэнфилд («Атланта»), Зак Фокс («Начальная школа Эбботт»), а также Алия Шокат и Тони Хейл из «Замедленного развития» присоединились к Кристен Стюарт в фильме «The Wrong Girls» от студии Neon, пишет Variety.
Фильм рассказывает о Фрэнки (Стюарт) и Молли (Шокат), созависимых подругах, живущих от зарплаты до зарплаты, чья жизнь превращается в хаос после неожиданного квипрокво.
Съемки фильма, который станет режиссерским дебютом Дилана Мейера, начались на прошлой неделе. В работе над картиной будут заняты около 100 человек в день, 95% из которых — местные жители Лос-Анджелеса. В их числе — номинант «Эмми» оператор Тодд Банхазл («Побеждая время»), инди-музыкант Тая Сигалла и костюмер Хайди Бивенс («Эйфория»). Также на экране появится филадельфийская панк-группа Mannequin Pussy.
Продюсерами фильма выступили Мэгги МакЛин, Стюарт и Мейер из Nevermind Pictures, Алекс Макати, Джеймс Уивер, Роген и Эван Голдберг из Point Grey, а также Эллисон Картер и Джон Рид из Savage Rose Productions.