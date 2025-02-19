В Риме обнаружили мастерскую подделок Пикассо и Рембрандта

В Риме обнаружили подпольную мастерскую, где изготавливались подделки картин Пикассо, Рембрандта и других известных художников, пишет The Guardian.
Помещение находилось в частном доме на севере города. По словам правоохранителей, они собрали «важные доказательства», позволяющие предположить, что за преступным бизнесом стоит реставратор.
Полиция изъяла 71 картину, некоторые уже были закончены. В мастерской нашли множество материалов для живописи: сотни тюбиков красок, кистей, трафаретов и холстов разных размеров, а также художественные каталоги, которые мошенники использовали для продажи работ. По словам полицейских, мошенники подделывали сертификаты подлинности произведений.
Расследование началось с мониторинга маркетплейсов и обнаружения сотен картин сомнительного качества с подписями художников, творивших в XIX и XX веках.
Среди других мастеров, чьи работы были подделаны, — Марио Пуччини, Джакомо Балла и бельгийская художница Анна де Верт. Неизвестно, как долго длилась эта афера и какова была прибыль мошенников.
В ноябре 2024 года итальянская полиция ликвидировала общеевропейскую сеть подделок, подозреваемую в изготовлении копий работ Бэнкси, Пикассо, Энди Уорхола и Густава Климта.