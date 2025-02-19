В Риме обнаружили мастерскую подделок Пикассо и Рембрандта

Полиция изъяла 71 картину, некоторые уже были закончены. В мастерской нашли множество материалов для живописи: сотни тюбиков красок, кистей, трафаретов и холстов разных размеров, а также художественные каталоги, которые мошенники использовали для продажи работ. По словам полицейских, мошенники подделывали сертификаты подлинности произведений.