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Узо Адуба ищет убийцу в Белом доме в трейлере «Резиденции»

Сегодня в 18:00
Фото: Netflix

Netflix выпустил официальный трейлер «Резиденции», многосерийной комедийной драмы с Узо Адубой («Оранжевый — хит сезона») и Рэндаллом Парком («Ванда/Вижн», «Интервью») в главных ролях. Премьера состоится 20 марта.

Трейлер шоу, основанного на книге Кейт Андерсен Брауэр «The Residence: Inside the Private World of the White House», знакомит нас с «лучшим детективом в мире» Корделией Капп, расследующей убийство в Белом доме.

В актерский состав также вошли Джанкарло Эспозито, сменивший Андре Браугера после его смерти, Эдвина Финдли, Молли Григгс, Джейсон Ли, Кен Марино, Эл Митчелл, Дэн Перро, Бронсон Пинчот, Джульет Рестрепо, Мел Родригес, Сьюзан Келечи Уотсон, Исайя Уитлок-младший, Мэри Уайзман и другие.

Сценарий сериала написал Пол Уилльям Дэвис, а постановщиком первых четырех серий выступила Лиза Джонсон («The Last of Us»).

Исполнительными продюсерами проекта работали Шонда Раймс и Бетси Бирс, а релизом шоу занималась компания ShondaLand.

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