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В Египте обнаружили гробницу фараона ― первую за столетие

Сегодня в 17:27
Фото: Министерство туризма и древностей Египта

В Египте обнаружили первую за столетие гробницу фараона ― царя Тутмоса II, который правил примерно с 1493-го по 1479 год до нашей эры. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.

Раскопки гробницы, получившей обозначение № C4, два года проводила группа британских и египетских археологов. Она расположена к западу от Луксора. Сперва предполагалось, что гробница принадлежит жене древнего царя.

Однако в начале года ученые обнаружили письмена, в которых говорится, что Тутмос II был «умершим царем» и «владельцем этого захоронения». На найденных фрагментах плитки нанесена синяя гравировка и рисунок желтых звезд, а также параграфы из книги «Ами Дават» ― одной из важнейших религиозных книг, встречавшихся в гробницах царей Древнего Египта.

Находку считавшейся утерянной гробницы Тутмоса II называют одним из самых важных археологических открытий последних лет. Это «последняя пропавшая гробница королей Восемнадцатой династии», отметили в Министерстве туризма и древностей Египта.

Царь Тутмос II ― четвертый фараон 18-й династии Египта ― умер в возрасте 30 лет. Историки считают его менее значимой фигурой, чем его отца ― Тутмоса I, и чем его сводную сестру и супругу Хатшепсут. Она значилась соправительницей фараона, но фактически была «настоящей властью, стоящей за троном», указывает Forbes.

В последний раз гробницу фараона находили в Египте в 1922 году. Это была погребальная камера Тутанхамона.

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