В Египте обнаружили гробницу фараона ― первую за столетие

Однако в начале года ученые обнаружили письмена, в которых говорится, что Тутмос II был «умершим царем» и «владельцем этого захоронения». На найденных фрагментах плитки нанесена синяя гравировка и рисунок желтых звезд, а также параграфы из книги «Ами Дават» ― одной из важнейших религиозных книг, встречавшихся в гробницах царей Древнего Египта.