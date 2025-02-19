Южнокорейская группа Blackpink анонсировала мировой тур. Он начнется на родине у артисток в июле 2025 года и завершится, судя по объявленным датам, в Токио в начале 2026 года.
Первые концерты пройдут на стадионе города Коян в предместье Сеула. После этого герлз-бэнд отправится в США и выступит в Лос-Анджелесе и Чикаго.
Также шоу певиц можно увидят жители канадского Торонто, американского Нью-Йорке, французского Парижа, итальянского Милана, испанской Барселоны и британского Лондона.
Поклонники группы надеются, что коллектив добавит другие города к своим гастролям. Намек на такую возможность они увидели в промо-роликах, который бэнд разместил в соцсетях.
Фанаты Blackpink удивились неожиданному возвращению своих фавориток на сцену. В последнее время участницы группы занимались сольными карьерами. Последний тур Blackpink состоялся в 2023 году, его посетили более 1,8 млн зрителей.
Blackpink — южнокорейская группа, появившаяся в 2016 году. В ее состав входят певицы Розэ, Дженни, Джис и Лиса. Каждая из девушек за 2024–2025 год выпустила собственный альбом: «rosie», «Amortage», «Alter Ego» и «Ruby» соответственно.