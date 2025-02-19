Apple представила новый бюджетный iPhone 16e

Apple анонсировала новую модель iPhone ― 16e, которая придет на смену бюджетным айфонам SE. Об этом говорится на сайте компании.
Гаджет оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 Гц и вырезом-«челкой» для Face ID и фронтальной камеры. За производительность отвечает чип Apple A18, который также используется в базовом iPhone 16.
Новинка поддерживает ИИ-систему Apple Intelligence. Кнопку «Домой», которая была на предыдущих моделях SE, убрали. iPhone 16e оснащен одной задней камерой на 48 мегапикселей с двухкратным телеобъективом и одной фронтальной, 12-мегапиксельной.
iPhone впервые получил 5G-модем от Apple, в других смартфонах компании используется модем Qualcomm. По словам Apple, собственный модем настолько энергоэффективен, что новинка обеспечивает самое длительное время автономной работы среди всех 6,1-дюймовых моделей iPhone.
iPhone 16e будет доступен в двух матовых расцветках ― черной и белой. Предварительные заказы устройства откроются 21 февраля, а 28 февраля гаджет появится в продаже.
Цены на iPhone 16e в США начинаются с 600 долларов за версию на 128 гигабайт. Устройство со встроенной памятью в 256 гигабайт обойдется в 700 долларов, с 512 гигабайтами ― в 900.