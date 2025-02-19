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Netflix показал трейлер документального сериала «Американская охота на людей: Усама бен Ладен»

Сегодня в 16:46
Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix появился трейлер документального сериала «Американская охота: Усама бен Ладен». Он выйдет на стриминговой платформе 10 марта.

Проект расскажет о преследовании террориста, ответственного за трагедию 11 сентября. Шоу будет состоять из трех эпизодов, которые поставили режиссеры Мор Луши и Дэниел Сиван.

Сериал подробно опишет, как мир мобилизовался ради поимки бен Ладена. В документальное исследование войдут интервью с ключевыми людьми в правительстве США, которые занимались устранением преступника.

В трейлере герои шоу объясняют, как бен Ладен «создал франшизу» тероризма, распространившуюся по всему миру. Они также делятся, как стали «одержимы» идеей ареста террориста и почему не могли найти его в течение почти десяти лет.

Усама бен Ладен был лидером террористической исламистской организации «Аль-Каида»*. Он родился в семье миллиардера из Саудовской Аравии и в юности присоединился к афганским моджахедам. В 1988 году он основал «Аль-Каиду», вместе с которой устраивал теракты, включая подрывы американских посольств в Кении и Танзании. Крупнейшей его миссией стал теракт 11 сентября в США.

Еще до этого, в 1999 году, ООН признала «Аль-Каиду» террористической организацией. Бен Ладена убили в мае 2011 года в Пакистане во время спецоперации американских военных. Он был самым разыскиваемым преступником в мире.

* «Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.

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