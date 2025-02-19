Netflix показал трейлер документального сериала «Американская охота на людей: Усама бен Ладен»

Усама бен Ладен был лидером террористической исламистской организации «Аль-Каида»*. Он родился в семье миллиардера из Саудовской Аравии и в юности присоединился к афганским моджахедам. В 1988 году он основал «Аль-Каиду», вместе с которой устраивал теракты, включая подрывы американских посольств в Кении и Танзании. Крупнейшей его миссией стал теракт 11 сентября в США.