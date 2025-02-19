Марк Хоппус из Blink-182 продаст картину Бэнкси за 5 миллионов фунтов стерлингов

«Это несомненно Бэнкси, но другой. Мы купили ее, потому что влюбились в нее. Она стала очевидцем жизни нашей семьи за последние дюжину лет. Она висела над столом в Лондоне, где мы завтракали, а наш сын делал домашнее задание. Она висела в нашей гостиной в Лос-Анджелесе. Она видела смех и слезы, вечеринки и ссоры», — добавил он.