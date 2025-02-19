Марк Хоппус из Blink-182 продаст картину Бэнкси за 5 миллионов фунтов стерлингов

Сооснователь и басист поп-панк-группы Blink-182 Марк Хоппус продаст редкую работу Бэнкси из личной коллекции на аукционе Sotheby’s 4 марта, сообщил Art News.
Картину «Сырая нефть (Веттриано)», написанную в 2005 году, оценивают в 5 миллионов фунтов стерлингов (более 6,2 млн долларов). Работа станет главным лотом аукциона, на котором также представят работы Пабло Пикассо, Ёсимото Нары, Энтони Гормли и Роя Лихтенштейна.
Хоппус пожертвует часть средств от продажи картины организациям, помогающим пострадавшим от пожаров в Калифорнии: California Fire Foundation, а также Child Life Program и Cedars Sinai Hematology Oncology Research.
«Мы полюбили эту картину с того момента, как увидели ее», — заявил Хоппус, который приобрел работу в 2011 году.
«Это несомненно Бэнкси, но другой. Мы купили ее, потому что влюбились в нее. Она стала очевидцем жизни нашей семьи за последние дюжину лет. Она висела над столом в Лондоне, где мы завтракали, а наш сын делал домашнее задание. Она висела в нашей гостиной в Лос-Анджелесе. Она видела смех и слезы, вечеринки и ссоры», — добавил он.
Картину впервые представили на выставке Бэнкси в 2005 году в Ноттинг-Хилле под названием «Сырые масла: Галерея смешанных шедевров, вандализма и паразитов». Работа представляет собой переосмысление картины шотландского художника Джека Веттриано «Поющий дворецкий» 1992 года. На выставке она висела рядом с «Подсолнухами» Ван Гога, «Ночными ястребами» Эдварда Хоппера и картинами Моне, изображающими его сад в Живерни.