Студия, создавшая Pokémon Go, планирует продать бизнес

В России многие узнали о Pokémon Go из‑за дела Руслана Соколовского. В сентябре 2016 года блогер был арестован за ловлю покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В мае 2017 года суд признал его виновным по всем статьям обвинения и приговорил к трем с половиной годам условного срока. Позже срок сократили до двух лет и трех месяцев.