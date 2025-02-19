Студия, создавшая Pokémon Go, планирует продать бизнес

Американская студия Niantic, разработавшая хит 2016 года Pokémon Go, ведет переговоры о продаже своего игрового бизнеса компании Scopely Inc. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой людей, знакомых с обсуждениями.
По словам одного из источников, сумма сделки может составить 3,5 млрд долларов. Соглашение будет касаться как Pokémon Go, так и других мобильных игр Niantic. Официально о сделке могут объявить в ближайшие недели.
Несмотря на то, что Pokémon Go обрела глобальную популярность, позже студия не смогла повторить успех. В 2022 и 2023 годах она отменила некоторые релизы, включая игру Harry Potter: Wizards Unite, а также сократила часть персонала.
Scopely Inc ― производитель мобильных игр, основанный в Лос-Анджелесе в 2011 году. В 2024-м компанию купила Savvy Games Group, полностью принадлежащая Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии.
В России многие узнали о Pokémon Go из‑за дела Руслана Соколовского. В сентябре 2016 года блогер был арестован за ловлю покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В мае 2017 года суд признал его виновным по всем статьям обвинения и приговорил к трем с половиной годам условного срока. Позже срок сократили до двух лет и трех месяцев.