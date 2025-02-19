Помещения клуба «Пропаганда» выставили на продажу на «Авито»

Помещения, в которых ранее находился популярный московский клуб «Пропаганда», выставили на продажу на «Авито». За них просят 300 млн рублей.
Эта сумма позволит стать новыми владельцами площади в 341 квадратный метр. Все комнаты, включенные в предложение, расположены на первом этаже. Попасть в них можно с улицы, через один из двух входов.
Владельцы помещения отметили, что высота потолков в помещениях составляет 3,8 метра, а антресолей — 2,3 метра. В здании есть зона разгрузки и погрузки. «Торг уместен. Для брокеров: объект эксклюзивный», — отметил продавец.
Продажей бывшей «Пропаганды» занимается аккаунт ForRetailer. Он уже реализовал более 9000 сделок в Москве.
«Пропаганда» открылась в 1997 году и считалась одним из старейших клубов Москвы. Среди артистов, которые выступали на площадке в разные годы, — Деррик Мэй, Франсуа Кеворкян, Джо Клосселл, Кэсси, Шед, Марсель Деттманн и Абдулла Рашим.
В клубе проходили вечеринки Нины Кравиц Voices, технопятницы Warehouse Сергея Тимошова, вторники американского хауса и легендарные «Четверги Санчеса» DJ Санчеса. Пространство закрылось летом 2024 года.