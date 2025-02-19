Уилл Смит рассказал, что разговаривал с Принсом и рэпером Бигги за несколько часов до их смерти

Американский актер Уилл Смит, известный по фильмам «Люди в черном» и «Я — легенда!», признался в подкасте Broken Record, что разговаривал с двумя известными музыкантами всего за пару часов до их скоропостижной смерти.
В 1997 году он общался с рэпером Бигги, также известным как The Notorious B.I.G., за четыре часа до его убийства. А в 2016 году Смит разговаривал по телефону с Принсом за восемь часов до того, как тот умер от передозировки обезболивающим.
По словам актера, Принс в последнем разговоре предлагал совместный проект для него и Джея Зи. «Он уже поговорил с Джеем и хотел сделать это. Мы поговорили в ту ночь, а утром его не стало», — вспомнил Смит.
Артист признался, что ему жутко рассказывать про свои последние разговоры с Бигги и Принсом. «Не хочу даже произносить это вслух, поскольку это похоже на ужасное проклятие», — отметил он.
Смит пошутил, что не рекомендует никому ему звонить. Он добавил также, что смерть Бигги в возрасте всего 24 лет оказала на него сильное влияние. «Это ранило меня. И еще испугало», — поделился актер.
В последнее время Смит работает над перезапуском своей музыкальной карьеры. В 2024 году он уже выпустила пару синглов — «Work of Art» с Джейденом и Рассом, «Tantrum» с Джойнером Лукасом и «Beautiful Scars» с Бигом Шоном. Песни войдут в грядущий альбом артиста.
Кроме того, Смит задумал сиквел комедии «Правила съема: Метод Хитча» со своим участием. Среди других будущих проектов актера — боевик «Быстрый и свободный» Майкла Бэя, «Я — легенда 2» и «Resistor».