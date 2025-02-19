Джозеф Косински снимет конспирологический триллер об НЛО

По информации THR, консультантом проекта выступает бывший офицер ВВС США и осведомитель об НЛО Дэвид Граш. Он попал в заголовки в 2023 году, когда в показаниях перед Конгрессом заявил, что правительство США тайно изучает космические корабли и тела инопланетян.