Джозеф Косински снимет конспирологический триллер об НЛО

Режиссер Джозеф Косински, автор «Топ Ган: Мэверик», снимет триллер, посвященный теории заговора об НЛО. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Продюсером выступит Джерри Брукхаймер, который работал вместе с Косински над спортивной драмой F1. Сценарий напишет Зак Бэйлин («Король Ричард», «Безмолвное братство»).
Деталей о новом фильме известно немного. Его сравнивают с картиной 1976 года «Вся президентская рать», за исключением того, что сюжет будет крутиться вокруг конспирологии о пришельцах.
По информации THR, консультантом проекта выступает бывший офицер ВВС США и осведомитель об НЛО Дэвид Граш. Он попал в заголовки в 2023 году, когда в показаниях перед Конгрессом заявил, что правительство США тайно изучает космические корабли и тела инопланетян.
Другой фильм Косински ― гоночная драма F1 с Брэдом Питтом ― выйдет в мировой прокат в июне. Недавно авторы картины поделились кадрами со съемок.