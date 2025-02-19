Вышел тизер хоррора «Bring Her Back» братьев Филиппу

Студия A24 представила тизер хоррора «Bring Her Back» («Верни ее») братьев Филиппу — создателей хита «Два, три, демон, приди!». Премьера новой картины состоится летом 2025 года.
Фильм рассказывает о брате и сестре, которые обнаруживают ужасающие артефакты в доме своей приемной матери.
Главные роли в фильме ужасов исполнили Салли Хокинс («Форма воды», «Приключения Паддингтона»), Билли Барратт («Ответственный ребенок»), Сора Вонг и Джона Рен Филлипс («Человеческая ошибка»).
Продюсерами выступили Саманта Дженнингс и Кристина Кейтон. Дэнни Филиппу написал сценарий в соавторстве с Биллом Хинцманом. Съемки «Bring Her Back» проходили на родине братьев — в Австралии.
Премьера дебютного фильма Филиппу «Два, три, демон, приди!» состоялась на фестивале в Аделаиде в 2022 году, а международный прорыв — на «Сандэнсе» в 2023-м.
После этого компания A24 приобрела фильм за семизначную сумму, превратив его в один из своих самых больших хитов. Фильм ужасов заработал 92 млн долларов по всему миру и стал третьим самым кассовым релизом в истории A24.