В Краснодаре силовики искали мигрантов в спортивной школе и положили учащихся лицом в пол

По информации Baza, силовики искали в помещении нелегальных мигрантов и проверили паспорта у родителей, но правонарушителей найти не удалось. Канал уточняет, что за несколько минут до приезда полиции аналогичный рейд состоялся по прошлому адресу школы. Там также никого не задержали, а после этого тренеру позвонили с вопросом, можно ли записаться на тренировку, и спросили новый адрес.