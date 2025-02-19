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В Краснодаре силовики искали мигрантов в спортивной школе и положили учащихся лицом в пол

Сегодня в 14:07
Фото: 93.RU

В Краснодаре вооруженные силовики в камуфляже провели антимигрантский рейд в спортивной школе, где тренировались дети. Инцидент случился еще 13 февраля, но его запись Baza и 93.ru опубликовали только сейчас.

Силовики в масках, камуфляже и с оружием пришли в академию единоборств «Молодые орлы». В этот момент в зале тренировались дети от 10 до 17 лет. Кадры с камер видеонаблюдения показывают, как подростков заставляли лечь лицом на пол.

По информации Baza, силовики искали в помещении нелегальных мигрантов и проверили паспорта у родителей, но правонарушителей найти не удалось. Канал уточняет, что за несколько минут до приезда полиции аналогичный рейд состоялся по прошлому адресу школы. Там также никого не задержали, а после этого тренеру позвонили с вопросом, можно ли записаться на тренировку, и спросили новый адрес.

Как рассказала 93.ru мать одного из пострадавших, силовики в грязной обуви зашли на белые маты, недавно установленные в зале. Ее сын отказался подчиниться приказу лечь на пол и получил удар сапогом в живот и лицо.

«У него синяк под глазом, слава Богу, ничего опасного для жизни. Но дети были напуганы так, что некоторых не могли успокоить даже дома», — рассказала женщина.

Она отметила, что проверка проводилась вечером, в присутствии детей, без предупреждения администрации и объяснения причин. Подростки получили психологическую травму.

«Если это была плановая проверка, ее можно было провести без оружия и запугивания. Они увидели детей — зачем нужно было час их держать в страхе?» — возмутилась потерпевшая.

Администрация учреждения и тренеры заявили, что не получили объяснений от силовиков. Родители готовят коллективное обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

В прокуратуре Краснодарского края журналистам ответили, что «не в курсе ситуации». Полиция Краснодара пока не комментирует инцидент.

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