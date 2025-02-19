Пит Доэрти заявил, что ему грозит ампутация пальцев ног

Сегодня / 10:38
ЕС запретит поставки в Россию PlayStation и Xbox
Сегодня / 14:58
Джозеф Косински снимет конспирологический триллер об НЛО
Сегодня / 14:28
Вышел тизер хоррора «Bring Her Back» братьев Филиппу
Сегодня / 14:07
В Краснодаре силовики искали мигрантов в спортивной школе и положили учащихся лицом в пол
Сегодня / 13:36
Харрисон Форд ненавидел свою биографию. Поэтому Стивен Спилберг раздал 300 копий съемочной группе
Сегодня / 13:35
Исследование: почти 80% сотрудников не вовлечены в работу из‑за низких зарплат и графика
Сегодня / 13:06
НАСА повысило вероятность столкновения астероида с Землей до 3,1%
Сегодня / 12:59
Российские «золотые визы» принесли в 10 раз меньше инвестиций, чем планировалось
Сегодня / 12:37
Филиппинский город объявил награду за комаров из‑за вспышки лихорадки денге
Сегодня / 12:21
В Европе и Англии замедлился темп роста продолжительности жизни из‑за плохого питания и ожирения
Сегодня / 12:20
Издательство Corpus замазало цитату Бориса Акунина* на обложке книги о Лилианне Лунгиной
Сегодня / 12:10
Майкл Вламис и Иддо Голдберг снимутся в «Одиссее» Кристофера Нолана
Сегодня / 12:04
Ленинградский вокзал украсят мозаичные панно с панорамами Москвы и Петербурга
Сегодня / 11:23
В Тасмании собираются усыпить 90 китов, выбросившихся на берег
Сегодня / 10:58
Киану Ривз: «Жажду снова сыграть Константина»
Сегодня / 10:28
H&M пока не планирует возвращаться в Россию
Сегодня / 09:59
В Москве утвердили проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом
Сегодня / 09:58
Российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о доступе к голливудским фильмам
Сегодня / 09:07
«Такого мы никогда не снимали»: авторы «F1» с Брэдом Питтом поделились кадрами со съемок
Сегодня / 09:01
Метеорологическая весна наступит в Москве на две-три недели раньше срока
Сегодня / 08:08
Тому Холланду не продали его же безалкогольное пиво: продавцы не смогли проверить его возраст
Сегодня / 07:29
«Поддерживайте вызывающее искусство»: Итан Хоук и Ричард Линклейтер заявили о важности риска в кино
Сегодня / 07:27
Режиссер «Сёгуна» 1980 года недоволен новым сериалом: «Его сделали для японцев»
Сегодня / 07:17
«Многие не понимают, что такое слава»: вышел трейлер документалки о Мэттью Перри
Сегодня / 06:59
Дейв Баутиста заявил: его персонаж из «Стражей Галактики» исчерпал себя, но актер готов вернуться
Сегодня / 06:39
В Подмосковье с марта начнут штрафовать владельцев собак без регистрации
Сегодня / 06:19
«Повзрослей»: Кевин Спейси ответил на обвинения Гая Пирса
Сегодня / 05:57
A$AP Rocky признали невиновным по делу о стрельбе. От радости рэпер прыгнул в толпу к Рианне

Пит Доэрти заявил, что ему грозит ампутация пальцев ног

Сегодня в 13:55
Фото: Roger Woolman/Wikimedia

Вокалист The Libertines Пит Доэрти заявил, что ему грозит ампутация пальцев ног из‑за диабета второго типа.

Сейчас музыкант находится в европейском туре с The Libertines в поддержку их четвертого альбома 2024 года «All Quiet on the Eastern Esplanade». Его проблемы со здоровьем привели к тому, что он выступает сидя на стуле.

Во время выступления в Мюнхене музыкант сказал: «Я сегодня был у доктора, и он сказал, что мне нужно как можно меньше ходить, иначе я потеряю пальцы на ногах». Ранее его видели на сцене с тростью и в тапочках на носки.

По данным Diabetes UK, со временем повышенный уровень сахара в крови может повредить сосуды, которые питают нервы ног. «Кровоснабжение ног также ухудшается. Порезы и язвы могут плохо заживать. Могут возникать судороги и боли. Если не лечить, эти проблемы могут привести к язвам стоп, инфекциям и в худшем случае ампутациям», — говорится в заявлении.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами