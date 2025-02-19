Вокалист The Libertines Пит Доэрти заявил, что ему грозит ампутация пальцев ног из‑за диабета второго типа.
Сейчас музыкант находится в европейском туре с The Libertines в поддержку их четвертого альбома 2024 года «All Quiet on the Eastern Esplanade». Его проблемы со здоровьем привели к тому, что он выступает сидя на стуле.
Во время выступления в Мюнхене музыкант сказал: «Я сегодня был у доктора, и он сказал, что мне нужно как можно меньше ходить, иначе я потеряю пальцы на ногах». Ранее его видели на сцене с тростью и в тапочках на носки.
По данным Diabetes UK, со временем повышенный уровень сахара в крови может повредить сосуды, которые питают нервы ног. «Кровоснабжение ног также ухудшается. Порезы и язвы могут плохо заживать. Могут возникать судороги и боли. Если не лечить, эти проблемы могут привести к язвам стоп, инфекциям и в худшем случае ампутациям», — говорится в заявлении.