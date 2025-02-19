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Харрисон Форд ненавидел свою биографию. Поэтому Стивен Спилберг раздал 300 копий съемочной группе

Сегодня в 13:36
Фото: Lucasfilm/CBS

Стивен Спилберг разыграл Харрисона Форда. Он раздал участникам съемочной группы 300 копий биографии актера, которую тот ненавидел. Об этом рассказал актер Ки Хюи Кван в интервью The Guardian.

Актерскую карьеру Кван начал еще подростком ролью в «Индиана Джонс и храм судьбы», а затем сыграл в «Балбесах» 1985 года. Оба фильма продюсировал Спилберг.

По словам вьетнамца, в один из съемочных дней «Балбесов» звезда «Индианы Джонса» должен был приехать на съемочную площадку.

«Я был в восторге, когда Форд приехал на площадку. Спилберг решил над ним подшутить. Существовала биография Форда, которую тот терпеть не мог, и Стивен купил около 300 экземпляров этой книги. Когда Харрисон пришел на съемки, все — от охранников до операторов — делали вид, что читают ее», — вспомнил актер.

Кроме Форда на студию в те дни приезжал и другой гость — Майкл Джексон. «Когда нам сказали, что он придет, вся команда была в предвкушении. Мы не знали точного времени, поэтому постоянно оглядывались. Когда он появился, все просто замерли — даже человек, который варил кофе», — поделился Кван.

По его словам, поп-король оказался очень застенчивым. «Мы, наверное, его напугали, потому что нас было много людей. Потом мы сделали те самые фотографии, которые сейчас можно найти в интернете. Мы были так взволнованы! Он подарил нам билеты на свой концерт в Лос-Анджелесе и куртки, которые некоторые из нас сохранили до сих пор. К сожалению, свою я потерял — до сих пор злюсь на себя», — признался артист.

«Балбесов» ждет сиквел. Спустя 40 лет Warner Bros и Спилберг вернулись к культовой приключенческой комедии и готовят ее продолжение.

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