Харрисон Форд ненавидел свою биографию. Поэтому Стивен Спилберг раздал 300 копий съемочной группе

По его словам, поп-король оказался очень застенчивым. «Мы, наверное, его напугали, потому что нас было много людей. Потом мы сделали те самые фотографии, которые сейчас можно найти в интернете. Мы были так взволнованы! Он подарил нам билеты на свой концерт в Лос-Анджелесе и куртки, которые некоторые из нас сохранили до сих пор. К сожалению, свою я потерял — до сих пор злюсь на себя», — признался артист.