Харрисон Форд ненавидел свою биографию. Поэтому Стивен Спилберг раздал 300 копий съемочной группе

Стивен Спилберг разыграл Харрисона Форда. Он раздал участникам съемочной группы 300 копий биографии актера, которую тот ненавидел. Об этом рассказал актер Ки Хюи Кван в интервью The Guardian.
Актерскую карьеру Кван начал еще подростком ролью в «Индиана Джонс и храм судьбы», а затем сыграл в «Балбесах» 1985 года. Оба фильма продюсировал Спилберг.
По словам вьетнамца, в один из съемочных дней «Балбесов» звезда «Индианы Джонса» должен был приехать на съемочную площадку.
«Я был в восторге, когда Форд приехал на площадку. Спилберг решил над ним подшутить. Существовала биография Форда, которую тот терпеть не мог, и Стивен купил около 300 экземпляров этой книги. Когда Харрисон пришел на съемки, все — от охранников до операторов — делали вид, что читают ее», — вспомнил актер.
Кроме Форда на студию в те дни приезжал и другой гость — Майкл Джексон. «Когда нам сказали, что он придет, вся команда была в предвкушении. Мы не знали точного времени, поэтому постоянно оглядывались. Когда он появился, все просто замерли — даже человек, который варил кофе», — поделился Кван.
По его словам, поп-король оказался очень застенчивым. «Мы, наверное, его напугали, потому что нас было много людей. Потом мы сделали те самые фотографии, которые сейчас можно найти в интернете. Мы были так взволнованы! Он подарил нам билеты на свой концерт в Лос-Анджелесе и куртки, которые некоторые из нас сохранили до сих пор. К сожалению, свою я потерял — до сих пор злюсь на себя», — признался артист.
«Балбесов» ждет сиквел. Спустя 40 лет Warner Bros и Спилберг вернулись к культовой приключенческой комедии и готовят ее продолжение.