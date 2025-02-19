Исследование: почти 80% сотрудников не вовлечены в работу из‑за низких зарплат и графика

По ее словам, это означает пересмотр существующей структуры оплаты труда, чтобы убедиться, что она соответствует рыночным расценкам. Компаниям также следует проводить регулярные обзоры вознаграждения и рассмотреть возможность выплаты бонусов или повышения зарплаты, помимо ежегодного повышения зарплаты по результатам работы. Это поможет сотрудникам почувствовать свою значимость, особенно если они берут на себя дополнительную работу, выходящую за рамки их стандартных обязанностей.