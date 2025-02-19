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Исследование: почти 80% сотрудников не вовлечены в работу из‑за низких зарплат и графика

Сегодня в 13:35
Фото: Glenn Carstens-Peters/Unsplash

Почти 80% современных сотрудников не заинтересованы в своей работе. Об этом сообщили авторы исследования, проведенного компанией MyPerfectResume среди более чем 1100 американских работников.

Одной из основных причин отсутствия мотивации оказалась низкая зарплата: 33% респондентов назвали ее главным источником апатии. За ней следуют несоответствие ценностей (23%) и неясные ожидания (14%).

«Компании должны воспринять эти данные как тревожный сигнал и начать серьезно относиться к вознаграждению сотрудников», — говорит Жасмин Эскалера, эксперт по карьере в MyPerfectResume.

По ее словам, это означает пересмотр существующей структуры оплаты труда, чтобы убедиться, что она соответствует рыночным расценкам. Компаниям также следует проводить регулярные обзоры вознаграждения и рассмотреть возможность выплаты бонусов или повышения зарплаты, помимо ежегодного повышения зарплаты по результатам работы. Это поможет сотрудникам почувствовать свою значимость, особенно если они берут на себя дополнительную работу, выходящую за рамки их стандартных обязанностей.

Но есть и другие инструменты, помимо финансовых стимулов, которые могут помочь работодателям справиться с кризисом отчуждения. Около 47% опрошенных сотрудников хотят, чтобы баланс между работой и личной жизнью был более комфортным и гибким, поэтому компаниям необходимо переосмыслить политику возвращения в офис и гибкий график работы.

Согласно отчету, это особенно важно, учитывая высокий уровень стресса на рабочем месте. Около 49% сотрудников называют высокую рабочую нагрузку главным фактором стресса. В то время как около 45% сотрудников говорят, что им нужна более высокая зарплата и льготы, 47% заявляют, что хотят улучшить баланс между работой и личной жизнью или повысить гибкость графика.

Работники также ищут помощи от своих руководителей, чтобы быть более продуктивными. Около 44% говорят, что более четкая коммуникация и более точные указания со стороны руководства помогли бы им оставаться вовлеченными в рабочий процесс.

Эскалера рекомендует HR-руководителям рассмотреть возможность создания программ мотивации, расширить возможности профессионального развития и выступать за регулярный пересмотр компенсаций, чтобы оплата труда сотрудников оставалась конкурентоспособной и справедливой.

«Когда HR активно слушают и реагируют, они могут внедрить значимые изменения на рабочем месте, которые в большей степени соответствуют желаниям сотрудников», — говорит она.

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