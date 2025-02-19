Российские «золотые визы» принесли в 10 раз меньше инвестиций, чем планировалось

Программа, запущенная в январе 2023 года, принесла на данный момент 2,66 млрд рублей в экономику страны. Перед ее стартом Минэкономразвития прогнозировало, что за первый год ей воспользуются 300–400 иностранных инвесторов, которые привлекут в РФ до 12 млрд рублей. Через три года ожидалось, что за «золотыми визами» будут обращаться по 600–650 иностранцев, а годовой объем инвестиций достигнет 40 млрд рублей.