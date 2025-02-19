Российские «золотые визы» принесли в 10 раз меньше инвестиций, чем планировалось

За два года программы российских «золотых виз» за упрощенным получением ВНЖ обратились 40 зарубежных инвесторов. 23 заявки были одобрены, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
Среди обратившихся за визой ― граждане 14 стран: Китая, США, Турции, Германии, Южной Кореи, Грузии, Сербии, Алжира, Израиля, Ирана, Хорватии, Монголии, Узбекистана и Азербайджана.
Программа, запущенная в январе 2023 года, принесла на данный момент 2,66 млрд рублей в экономику страны. Перед ее стартом Минэкономразвития прогнозировало, что за первый год ей воспользуются 300–400 иностранных инвесторов, которые привлекут в РФ до 12 млрд рублей. Через три года ожидалось, что за «золотыми визами» будут обращаться по 600–650 иностранцев, а годовой объем инвестиций достигнет 40 млрд рублей.
На числе заявок сказались риски попасть под международные санкции, а также денежно-кредитная политика в России, «которая явно сейчас не способствует росту предпринимательской активности», пояснил главный макроэкономист управляющей компании «Ингосстрах Инвестиции» Антон Прокудин. По его мнению, увеличению числа заявок помогли бы соглашения с инвесторами об избежании двойного налогообложения.
Законопроект об упрощенном получении ВНЖ иностранцами в обмен на инвестиции был разработан Минэкономразвития и принят в июле 2022 года. Программа заработала в январе 2023-го, ей могут воспользоваться иностранные инвесторы и члены их семей.
Чтобы получить «золотую визу», иностранцам нужно купить недвижимость на сумму от 25 млн рублей (от 50 млн — в Москве), вложить 15 млн рублей в «социально значимые региональные проекты» или 30 млн рублей — в существующую не менее 3 лет российскую компанию; открыть юрлицо, которое должно проработать не менее 2 лет и заплатить не менее 4 млн рублей налогов и взносов.