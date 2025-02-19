НАСА повысило вероятность столкновения астероида с Землей до 3,1%

Центр НАСА по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS), официально повысил вероятность столкновения Земли с астероидом 2024 YR4 в 2032 году. Теперь она составляет 3,1%, или примерно 1 к 32.
В прошлом этот показатель уже неоднократно повышался и по последним оценкам составлял 2,6%, а до конца января — 1%.
Новый прогноз стал результатом более детальных наблюдений, которые позволили ученым значительно ограничить возможную траекторию движения астероида.
Хотя по-прежнему почти наверняка астероид не врежется в Землю, работа позволила ученым создать «коридор риска» столкновения. Он проходит через восточную часть Тихого океана, северную часть Южной Америки, Атлантический океан, Африку, Аравийское море и Южную Азию с общим населением в более 100 млн человек.
По шкале Торино, включающую вероятность столкновения и опасность, которую оно вызовет, астероид все еще оценивается в 3 балла из 10, где 10 — это глобальный разрушительный удар, подобный тому, который уничтожил динозавров. Максимальное значение, которого 2024 YR4 может достичь на школе Торино, — 8, учитывая его размеры.
По мнению астронома Дэвида Ранкина, эффект от падения 2024 YR4 может быть сопоставим с последствиями Тунгусской катастрофы в 1908 году. «Если астероид состоит из каменистого материала, он может вызвать значительный взрыв в воздухе и огненный шар, достигающий земли. Если он состоит из железа, он без проблем пробьет атмосферу и оставит ударный кратер. Вот почему так важно понимать не только орбиту, но и состав и размер», — отметил Ранкин.
По оценкам ученых, диаметр астероида может составлять от 40 до 90 метров. Их оценка основана на яркости, поэтому может значительно отличаться в зависимости от того, насколько блестящей является поверхность камня, что астрономы пытаются выяснить с помощью более детальных наблюдений.
Сейчас астероид удаляется от Земли, и ожидается, что он исчезнет из поля зрения примерно в апреле. Это означает, что дальнейшие наблюдения проводятся в спешке, чтобы ученые узнали о нем как можно больше, поскольку повторно изучить его можно будет только в 2028 году, а тогда уже может быть слишком поздно.