НАСА повысило вероятность столкновения астероида с Землей до 3,1%

По мнению астронома Дэвида Ранкина, эффект от падения 2024 YR4 может быть сопоставим с последствиями Тунгусской катастрофы в 1908 году. «Если астероид состоит из каменистого материала, он может вызвать значительный взрыв в воздухе и огненный шар, достигающий земли. Если он состоит из железа, он без проблем пробьет атмосферу и оставит ударный кратер. Вот почему так важно понимать не только орбиту, но и состав и размер», — отметил Ранкин.