НАСА повысило вероятность столкновения астероида с Землей до 3,1%

Сегодня / 10:38
ЕС запретит поставки в Россию PlayStation и Xbox
Сегодня / 14:58
Джозеф Косински снимет конспирологический триллер об НЛО
Сегодня / 14:28
Вышел тизер хоррора «Bring Her Back» братьев Филиппу
Сегодня / 14:07
В Краснодаре силовики искали мигрантов в спортивной школе и положили учащихся лицом в пол
Сегодня / 13:55
Пит Доэрти заявил, что ему грозит ампутация пальцев ног
Сегодня / 13:36
Харрисон Форд ненавидел свою биографию. Поэтому Стивен Спилберг раздал 300 копий съемочной группе
Сегодня / 13:35
Исследование: почти 80% сотрудников не вовлечены в работу из‑за низких зарплат и графика
Сегодня / 12:59
Российские «золотые визы» принесли в 10 раз меньше инвестиций, чем планировалось
Сегодня / 12:37
Филиппинский город объявил награду за комаров из‑за вспышки лихорадки денге
Сегодня / 12:21
В Европе и Англии замедлился темп роста продолжительности жизни из‑за плохого питания и ожирения
Сегодня / 12:20
Издательство Corpus замазало цитату Бориса Акунина* на обложке книги о Лилианне Лунгиной
Сегодня / 12:10
Майкл Вламис и Иддо Голдберг снимутся в «Одиссее» Кристофера Нолана
Сегодня / 12:04
Ленинградский вокзал украсят мозаичные панно с панорамами Москвы и Петербурга
Сегодня / 11:23
В Тасмании собираются усыпить 90 китов, выбросившихся на берег
Сегодня / 10:58
Киану Ривз: «Жажду снова сыграть Константина»
Сегодня / 10:28
H&M пока не планирует возвращаться в Россию
Сегодня / 09:59
В Москве утвердили проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом
Сегодня / 09:58
Российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о доступе к голливудским фильмам
Сегодня / 09:07
«Такого мы никогда не снимали»: авторы «F1» с Брэдом Питтом поделились кадрами со съемок
Сегодня / 09:01
Метеорологическая весна наступит в Москве на две-три недели раньше срока
Сегодня / 08:08
Тому Холланду не продали его же безалкогольное пиво: продавцы не смогли проверить его возраст
Сегодня / 07:29
«Поддерживайте вызывающее искусство»: Итан Хоук и Ричард Линклейтер заявили о важности риска в кино
Сегодня / 07:27
Режиссер «Сёгуна» 1980 года недоволен новым сериалом: «Его сделали для японцев»
Сегодня / 07:17
«Многие не понимают, что такое слава»: вышел трейлер документалки о Мэттью Перри
Сегодня / 06:59
Дейв Баутиста заявил: его персонаж из «Стражей Галактики» исчерпал себя, но актер готов вернуться
Сегодня / 06:39
В Подмосковье с марта начнут штрафовать владельцев собак без регистрации
Сегодня / 06:19
«Повзрослей»: Кевин Спейси ответил на обвинения Гая Пирса
Сегодня / 05:57
A$AP Rocky признали невиновным по делу о стрельбе. От радости рэпер прыгнул в толпу к Рианне

НАСА повысило вероятность столкновения астероида с Землей до 3,1%

Сегодня в 13:06
Фото: NASA Hubble Space Telescope/Unsplash

Центр НАСА по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS), официально повысил вероятность столкновения Земли с астероидом 2024 YR4 в 2032 году. Теперь она составляет 3,1%, или примерно 1 к 32.

В прошлом этот показатель уже неоднократно повышался и по последним оценкам составлял 2,6%, а до конца января — 1%.

Новый прогноз стал результатом более детальных наблюдений, которые позволили ученым значительно ограничить возможную траекторию движения астероида.

Хотя по-прежнему почти наверняка астероид не врежется в Землю, работа позволила ученым создать «коридор риска» столкновения. Он проходит через восточную часть Тихого океана, северную часть Южной Америки, Атлантический океан, Африку, Аравийское море и Южную Азию с общим населением в более 100 млн человек.

По шкале Торино, включающую вероятность столкновения и опасность, которую оно вызовет, астероид все еще оценивается в 3 балла из 10, где 10 — это глобальный разрушительный удар, подобный тому, который уничтожил динозавров. Максимальное значение, которого 2024 YR4 может достичь на школе Торино, — 8, учитывая его размеры.

По мнению астронома Дэвида Ранкина, эффект от падения 2024 YR4 может быть сопоставим с последствиями Тунгусской катастрофы в 1908 году. «Если астероид состоит из каменистого материала, он может вызвать значительный взрыв в воздухе и огненный шар, достигающий земли. Если он состоит из железа, он без проблем пробьет атмосферу и оставит ударный кратер. Вот почему так важно понимать не только орбиту, но и состав и размер», — отметил Ранкин.

По оценкам ученых, диаметр астероида может составлять от 40 до 90 метров. Их оценка основана на яркости, поэтому может значительно отличаться в зависимости от того, насколько блестящей является поверхность камня, что астрономы пытаются выяснить с помощью более детальных наблюдений.

Сейчас астероид удаляется от Земли, и ожидается, что он исчезнет из поля зрения примерно в апреле. Это означает, что дальнейшие наблюдения проводятся в спешке, чтобы ученые узнали о нем как можно больше, поскольку повторно изучить его можно будет только в 2028 году, а тогда уже может быть слишком поздно.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами