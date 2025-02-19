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Филиппинский город объявил награду за комаров из‑за вспышки лихорадки денге

Сегодня в 12:37
Фото: Vladislav Balakshii/Unsplash

Власти одного из самых густонаселенных городских центров Филиппин предлагают денежное вознаграждение за комаров в попытке остановить распространение лихорадки денге. Об этом сообщила Би-би-си.

Карлито Сернал, староста деревни Барангай-Аддишн-Хиллз в центре Манилы, объявил о денежном вознаграждении в размере одного песо (менее двух центов США) за каждые пять комаров.

В последнее время на Филиппинах участились случаи заболевания лихорадкой денге, которая распространяется комарами. Программу, которая продлится как минимум месяц, начали после смерти от болезни двух студентов в районе, где живет Сернал.

По его словам, вознаграждение распространяется на всех комаров и их личинок. Живые комары будут уничтожаться с помощью ультрафиолетового света.

Более 20 человек уже потребовали свое вознаграждение за 700 комаров и личинок, сообщил он Би-би-си.

Министерство здравоохранения Филиппин (DOH) заявило, что «ценит добрые намерения руководителей местных органов власти по борьбе с денге».

«Мы призываем всех заинтересованных лиц консультироваться и координировать свои действия с местными сотрудниками здравоохранения или региональным офисом DOH в их районе, чтобы узнать о научно обоснованных и работающих методах», — говорится в сообщении.

Сернал сказал, что ему известно о том, что предложение о вознаграждении подверглось критике в социальных сетях, но добавил: «Это один из самых больших и густонаселенных районов. Мы должны что‑то сделать, чтобы помочь местным властям».

По его словам, акция должна дополнить существующие меры, такие как уборка улиц и предотвращение скопления воды, в которой комары, переносящие денге, откладывают яйца.

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