Филиппинский город объявил награду за комаров из‑за вспышки лихорадки денге

Власти одного из самых густонаселенных городских центров Филиппин предлагают денежное вознаграждение за комаров в попытке остановить распространение лихорадки денге. Об этом сообщила Би-би-си.
Карлито Сернал, староста деревни Барангай-Аддишн-Хиллз в центре Манилы, объявил о денежном вознаграждении в размере одного песо (менее двух центов США) за каждые пять комаров.
В последнее время на Филиппинах участились случаи заболевания лихорадкой денге, которая распространяется комарами. Программу, которая продлится как минимум месяц, начали после смерти от болезни двух студентов в районе, где живет Сернал.
По его словам, вознаграждение распространяется на всех комаров и их личинок. Живые комары будут уничтожаться с помощью ультрафиолетового света.
Более 20 человек уже потребовали свое вознаграждение за 700 комаров и личинок, сообщил он Би-би-си.
Министерство здравоохранения Филиппин (DOH) заявило, что «ценит добрые намерения руководителей местных органов власти по борьбе с денге».
«Мы призываем всех заинтересованных лиц консультироваться и координировать свои действия с местными сотрудниками здравоохранения или региональным офисом DOH в их районе, чтобы узнать о научно обоснованных и работающих методах», — говорится в сообщении.
Сернал сказал, что ему известно о том, что предложение о вознаграждении подверглось критике в социальных сетях, но добавил: «Это один из самых больших и густонаселенных районов. Мы должны что‑то сделать, чтобы помочь местным властям».
По его словам, акция должна дополнить существующие меры, такие как уборка улиц и предотвращение скопления воды, в которой комары, переносящие денге, откладывают яйца.