Издательство Corpus замазало цитату Бориса Акунина* на обложке книги о Лилианне Лунгиной

Издательство Corpus закрыло черными плашками цитату Бориса Акунина на одном из своих изданий. Внимание на это обратили в варшавском книжном магазине «Запятая», фото тома появилось в сторис его инстаграма**.
Полосы появились на задней обложке книги «Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана». Издание с закрашенной цитатой можно увидеть на сайте АСТ.
«На свете, по-моему, нет ничего интереснее, чем смотреть и слушать, как достойный и мудрый человек откровенно рассказывает про свою жизнь. Особенно если жизнь прожита в России и прожита так, как ее прожила Лилианна Лунгина. История жизни Лилианны Лунгиной, рассказанная ею самой, это, пожалуй, самое сильное мое художественное впечатление за все последние годы», — говорилось в цитате.
Интересно, что под ней осталась цитата журналиста и документалиста Леонида Парфенова, также признанного иностранным агентом.
«Подстрочник», выпущенный в 2010 году, основан на интервью Лилианны Лунгиной — легендарного литературного переводчика, подарившего СССР «Малыша и Карлсона» и «Приключения Эмиля из Лённеберги». Книга и одноименный фильм Дормана стали культовыми, выдержав несколько переизданий.
По словам юристов, закон не запрещает цитировать иностранных агентов.
Кампания против работ Акунина запустилась в декабре 2023-го. Тогда он стал жертвой пранкеров Вована и Лексуса. В разговоре с ними писатель выразил поддержку ВСУ и заявил, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста.
* Григорий Чхартишвили, известный под псевдонимом Борис Акунин, внесен Минюстом в реестр иноагентов.
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