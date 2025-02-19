Издательство Corpus замазало цитату Бориса Акунина* на обложке книги о Лилианне Лунгиной

«На свете, по-моему, нет ничего интереснее, чем смотреть и слушать, как достойный и мудрый человек откровенно рассказывает про свою жизнь. Особенно если жизнь прожита в России и прожита так, как ее прожила Лилианна Лунгина. История жизни Лилианны Лунгиной, рассказанная ею самой, это, пожалуй, самое сильное мое художественное впечатление за все последние годы», — говорилось в цитате.