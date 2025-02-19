В Европе и Англии замедлился темп роста продолжительности жизни из‑за плохого питания и ожирения

Темп роста продолжительности жизни в Европе и Великобритании замедлился из‑за плохого питания, массовой малоподвижности и ожирения. Об этом сообщили авторы исследования, опубликованного в журнале Lancet Public Health.
По их данным среднегодовой рост продолжительности жизни на континенте снизился с 0,23 года в период с 1990 по 2011 год до 0,15 года с 2011 по 2019 год. Снижение темпа роста отметили в каждой из 20 европейских стран, кроме Норвегии.
Наибольшее снижение темпов роста ожидаемой продолжительности жизни произошло в Англии, где среднегодовое снижение роста составило 0,18 года — с 0,25 с 1990 по 2011 год до 0,07 с 2011 по 2019 год. На втором месте по показателю оказалась Северная Ирландия (снижение на 0,16 года), за которой следуют Уэльс и Шотландия (снижение на 0,15 года).
«Исследование подтверждает, что профилактика — это краеугольный камень здорового общества. Именно поэтому она станет ключевой частью 10-летнего плана здравоохранения, над которым мы работаем вместе с правительством», — заявила Сара Прайс, директор по общественному здравоохранению NHS England.
«Замедление темпов роста продолжительности жизни, особенно в связи с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, подчеркивает острую необходимость принятия более решительных мер по устранению первопричин — плохого питания, недостаточной физической активности и ожирения», — добавила она.
В исследовании, проведенном под руководством Университета Восточной Англии, изучались изменения в продолжительности жизни в 20 европейских странах с 1990 по 2021 год.
Во время пандемии ковида в период с 2019 по 2021 год во всех странах, кроме Ирландии, Исландии, Швеции, Норвегии, Дании и Бельгии, ожидаемая продолжительность жизни сократилась. Наибольшее падение было отмечено в Греции и Англии.
Рост продолжительности жизни в период с 1990 по 2011 год был обусловлен улучшением ситуации в странах, борющихся с факторами риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Однако смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стала ключевым фактором замедления роста продолжительности жизни с 2011 по 2019 год, что совпало с увеличением уровня ИМТ и высокой подверженностью плохому питанию и низкой физической активности.
Страны, которые лучше всего сохранили рост продолжительности жизни после 2011 года, а именно Норвегия, Исландия, Швеция, Дания и Бельгия, сохранили или увеличили продолжительность жизни даже во время пандемии.
Исследователи отметили, что в странах, которые «лучше всего сохранили» улучшения в продолжительности жизни, было меньше смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и рака. По их словам, полученные результаты свидетельствуют о необходимости усиления государственной политики по борьбе с ожирением и повышению уровня физической активности.