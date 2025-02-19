В Европе и Англии замедлился темп роста продолжительности жизни из‑за плохого питания и ожирения

Наибольшее снижение темпов роста ожидаемой продолжительности жизни произошло в Англии, где среднегодовое снижение роста составило 0,18 года — с 0,25 с 1990 по 2011 год до 0,07 с 2011 по 2019 год. На втором месте по показателю оказалась Северная Ирландия (снижение на 0,16 года), за которой следуют Уэльс и Шотландия (снижение на 0,15 года).