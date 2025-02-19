Ленинградский вокзал украсят мозаичные панно с панорамами Москвы и Петербурга

Главными визуальными акцентами Ленинградского вокзала после модернизации станут два огромным мозаичных панно. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.
На панно размером 84 метра в длину и почти пять в высоту каждое изобразят панорамы Москвы и Петербурга. Их общая площадь составит 830 квадратных метров.
Автором произведений выступит художник Максим Козлов, известный по работам гигантских рыб для станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро. Он изготовит панно из смальты в смешанной технике с элементами римского стиля.
Здание Ленинградского вокзала закрыли на ремонт 11 августа 2024 года. Работы планируют закончить в конце 2025-го ― начале 2026 года.
За время эксплуатации здание потеряло первоначальный облик из‑за новых построек, переходов, лестниц и эскалаторов. Эти элементы планируется упорядочить и расчистить, отметили в мэрии.
«В рамках проекта мы проводим обновление вокзала. Все привычные объемы сохраняются. Вокзал включает как историческую часть, так и новую, но будут заменены материалы и проведена серьезная расчистка пространства», — сказал Сергей Кузнецов.