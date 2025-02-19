Майкл Вламис и Иддо Голдберг снимутся в «Одиссее» Кристофера Нолана

Майкл Вламис («Розуэлл, Нью-Мексико») и Иддо Голдберг («Сквозь снег») присоединились к касту «Одиссеи» Кристофера Нолана. Об этом сообщает Deadline.
Кого они сыграют, пока неизвестно. Они присоединились к ранее объявленному касту, в котором Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Лупита Нионго, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Бенни Сафди, Джон Бернтал и Джон Легуизамо.
Премьера фильма запланирована на 17 июля 2026 года, и он выйдет в прокат в IMAX-кинотеатрах по всему миру. Третий уик-энд июля имеет особое значение для Нолана: именно в это время вышли многие его предыдущие блокбастеры, включая «Темного рыцаря», «Дюнкерк» и «Оппенгеймера».
«Одиссея» повествует о десятилетнем путешествии Одиссея, царя Итаки, который возвращается домой после Троянской войны. По пути он сталкивается с многочисленными опасностями и узнает о гибели своих товарищей по экипажу.