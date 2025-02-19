Майкл Вламис и Иддо Голдберг снимутся в «Одиссее» Кристофера Нолана

Премьера фильма запланирована на 17 июля 2026 года, и он выйдет в прокат в IMAX-кинотеатрах по всему миру. Третий уик-энд июля имеет особое значение для Нолана: именно в это время вышли многие его предыдущие блокбастеры, включая «Темного рыцаря», «Дюнкерк» и «Оппенгеймера».