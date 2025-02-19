Киану Ривз: «Жажду снова сыграть Константина»

Киану Ривз очень сильно хочет вернуться к роли Джона Константина. Об этом он рассказал в подкасте «Happy Sad Confused».
Запись актер посетил в компании режиссера оригинальной ленты Фрэнсиса Лоренса, и выпуск был приурочен к 20-летию фильма.
По словам Лоренса, сценарий для «Константина-2» находится в разработке, его пишет Акива Голдсман. Постановщик отметил, что старту проекта долго мешали студийные препятствия, включая частую смену руководства Warner Bros. и DC Comics: «Мы постоянно пытались вернуться к этой истории. Теперь наконец получили зеленый свет».
Ривз не стал скрывать желания вновь появиться в образе экзорциста. «Мне не терпится снова стать этим персонажем. Я жажду сыграть Константина», — подчеркнул он и напомнил, что называл эту роль самой желанной для возвращения еще в 2021 году в интервью Стивену Колберу.
Лоренс связал возрождение интереса к сиквелу с растущим культовым статусом оригинала и преданностью фанатов: «Именно их поддержка и страсть Киану заставили студию пересмотреть решение».
Втроем со сценаристом Ривз и Лоренс сформулировали «захватывающие идеи» для продолжения. «Мы близки к тому, чтобы представить рабочий вариант», — добавил режиссер.
Он не стал раскрывать детали сюжета сиквела, но пообещал, что фанатов ждут «неожиданные повороты». Если сценарий получит одобрение, съемки могут начаться в ближайшие годы.