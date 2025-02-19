Киану Ривз: «Жажду снова сыграть Константина»

Ривз не стал скрывать желания вновь появиться в образе экзорциста. «Мне не терпится снова стать этим персонажем. Я жажду сыграть Константина», — подчеркнул он и напомнил, что называл эту роль самой желанной для возвращения еще в 2021 году в интервью Стивену Колберу.