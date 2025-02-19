В Москве утвердили проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом

В результате в Москве появится единый пешеходный маршрут, который связывает Воробьевы горы, парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг. По словам Собянина, от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее.