В Москве утвердили проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом

Власти Москвы утвердили проект пешеходного пространства под Малым Каменным мостом. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.
Пешеходное пространство соединит участки Болотной набережной, которые сейчас разделены улицей Серафимовича. На набережной обустроят четыре схода с лестницами и пандусами.
В результате в Москве появится единый пешеходный маршрут, который связывает Воробьевы горы, парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг. По словам Собянина, от Болотной площади до кинотеатра «Ударник» и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее.
Рендеры пешеходного пространства градоначальник впервые опубликовал в марте 2024 года. В новом посте об утверждении проекта Собянин их не использовал. Неясно, изменился ли с тех пор проект.