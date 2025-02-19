Российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о доступе к голливудским фильмам

По словам пиар-директора Okko Артема Саргсяна, ранее недоступные для обсуждений мейджоры теперь выходят на контакт, что указывает на смягчение их позиции. Однако, добавил он, говорить о конкретных сроках возвращения контента пока рано: многое зависит от политической ситуации.