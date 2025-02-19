Российские онлайн-кинотеатры ведут переговоры о доступе к голливудским фильмам

Крупнейшие российские стриминговые платформы, включая Okko и «Кинопоиск», начали переговоры с голливудскими студиями о восстановлении доступа к их библиотекам и премьерным проектам. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на медиарынке.
По словам пиар-директора Okko Артема Саргсяна, ранее недоступные для обсуждений мейджоры теперь выходят на контакт, что указывает на смягчение их позиции. Однако, добавил он, говорить о конкретных сроках возвращения контента пока рано: многое зависит от политической ситуации.
Директор по контенту «Кинопоиска» сообщил, что компания «с коллегами по рынку ведет переговоры вокруг большого пакета новинок Lionsgate», в числе которых ожидаемый летний кинопрокатный релиз «Балерины».
Как изданию рассказали источники, близкие к еще одному онлайн-кинотеатру, основными препятствиями для сотрудничества стали экономические сложности, включая проблемы с платежами, а также требования нового российского законодательства (имеется в виду, например, ограничение на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений).
В пресс-службе Start напомнили, что у сервиса не было контрактов с голливудскими студиями на момент их ухода, и сейчас компания не ведет переговоры ни с одной из них. В пресс-службах онлайн-кинотеатров Wink и Kion воздержались от комментариев.