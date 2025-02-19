В Тасмании собираются усыпить 90 китов, выбросившихся на берег

Заместитель руководителя службы по чрезвычайным ситуациям Крис Карлион отметил, что «эвтаназия таких крупных животных проводится с использованием огнестрельного оружия». «Это сложная ситуация, но, когда мы понимаем, что это лучший исход для животного с точки зрения его благополучия, мы, конечно, сделаем это, постараемся сделать это как можно быстрее и гуманнее», — добавил он.