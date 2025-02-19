В Тасмании собираются усыпить 90 китов, выбросившихся на берег

В Тасмании власти собираются усыпить 90 выживших малых косаток из 157 животных, которые оказались на пляже недалеко от реки Артур. Об этом сообщает The Guardian.
Инспектор Службы парков и дикой природы Тасмании Шелли Грэм отметила, что попытки вернуть двух косаток в море, предпринятые ранее в тот же день, оказались провальными. «Безопасность животных и нашего персонала — наш главный приоритет. После оценки экспертами-ветеринарами мы пришли к выводу, что эвтаназия необходима по соображениям благополучия животных», — сказала она.
Заместитель руководителя службы по чрезвычайным ситуациям Крис Карлион отметил, что «эвтаназия таких крупных животных проводится с использованием огнестрельного оружия». «Это сложная ситуация, но, когда мы понимаем, что это лучший исход для животного с точки зрения его благополучия, мы, конечно, сделаем это, постараемся сделать это как можно быстрее и гуманнее», — добавил он.
Представитель Службы парков и дикой природы Тасмании Брендон Кларк отметил, что это первый крупный массовый выброс этих животных за последние 50 лет. «Первоначальная оценка показывает, что возвращение китов в море будет сложным из‑за труднодоступности местности, условий океана и проблем с доставкой специализированного оборудования в этот удаленный район.
У нас примерно 200 метров бурного приливного течения, разбивающиеся волны, и попытка вернуть животных прямо в это море будет проблематичной», — добавил он, указав, что это создаст опасности для спасателей.
Последний массовый выброс малых косаток произошел в июне 1974 года на пляже Блэк-Ривер на северо-западном побережье Тасмании. Тогда на берегу оказались около 160–170 животных.