«Такого мы никогда не снимали»: авторы «F1» с Брэдом Питтом поделились кадрами со съемок

Авторы спортивной драмы «F1» поделились кадрами со съемок картины. Мировая премьера фильма должна состояться 25 июня.
В видео режиссер Джозеф Косински говорит, что съемочной группе удалось улучшить технологии съемки фильма «Топ Ган: Мэверик» и его коллеги заставят зрителей почувствовать скорость несущихся по трассе болидов. Кроме того, кинематографисты получили уникальный доступ к реальным трассам «Формулы-1», а в съемках принимал участие многократный чемпион соревнований Льюис Хэмилтон.
Кроме того, ролик демонстрирует впечатляющие кадры аварий и виды из водительского кресла. По словам режиссера, он намерен рассказать приземленную и реалистичную историю об автоспорте.
Лента поведает об ушедшей в тень звезде гонок Сонни Хейсе. Спортсмен покинул трек после серьезной аварии еще в 1990-х. Однако спустя годы владелец гоночной команды просит его вернуться за руль, выступить в престижном соревновании и стать наставником для вундеркинда Джошуа Пирса.
Главные роли в фильме играют Брэд Питт и Дамсон Идрис, также на экране появятся Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобиас Мензис, Симона Эшли и Эмелина Адамс.
Среди продюсеров также числится Джерри Брукхаймер.