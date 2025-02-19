«Такого мы никогда не снимали»: авторы «F1» с Брэдом Питтом поделились кадрами со съемок

В видео режиссер Джозеф Косински говорит, что съемочной группе удалось улучшить технологии съемки фильма «Топ Ган: Мэверик» и его коллеги заставят зрителей почувствовать скорость несущихся по трассе болидов. Кроме того, кинематографисты получили уникальный доступ к реальным трассам «Формулы-1», а в съемках принимал участие многократный чемпион соревнований Льюис Хэмилтон.