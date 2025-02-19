Тому Холланду не продали его же безалкогольное пиво: продавцы не смогли проверить его возраст

«Успех! Я нашел пиво. Мне не хотели продавать его, потому что мои британские документы не приняли и я не смог доказать совершеннолетие. После этого милая сотрудница отсканировала свои документы. Иронично, что мне не продали мой же продукт», — рассмеялся Холланд.