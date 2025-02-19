Тому Холланду не продали его же безалкогольное пиво: продавцы не смогли проверить его возраст

Актер Том Холланд попробовал купить безалкогольное пиво собственного бренда. Он столкнулся с отказом от кассира, потому что тот не смог проверить его возраст. О походе по магазинам актер рассказал подписчикам своего инстаграма*.
«Я давно не был в США и сейчас отправляюсь на поиски моего пива в „дикой природе“», — делился Холланд, шагая через парковку. Его поездка по городу затянулась: найти продукт удалось лишь в одном магазине из трех.
Однако его ждало разочарование: «Это уже второй Target, куда я зашел, потому что в первом не оказалось моего пива. С маркетингом у нас слабо».
В третьем супермаркете исполнителю роли Человека-паука повезло найти стеллаж с напитком, однако на кассе он столкнулся с проблемой.
«Успех! Я нашел пиво. Мне не хотели продавать его, потому что мои британские документы не приняли и я не смог доказать совершеннолетие. После этого милая сотрудница отсканировала свои документы. Иронично, что мне не продали мой же продукт», — рассмеялся Холланд.
Хотя напиток и называется безалкогольным, в нем все равно содержится 0,48% спирта. Некоторые штаты не делают различий между таким пивом и обычным, и для их приобретения по-прежнему необходимо предъявить документы.
Создание бренда он объяснил тем, что хотел заполнить нишу на рынке премиальных безалкогольных напитков и сделать продукт для тех, кто также стремится снизить потребление алкоголя.
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