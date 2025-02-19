Метеорологическая весна наступит в Москве на две-три недели раньше срока

В Москве метеорологическая весна начнется в начале марта — на две-три недели раньше срока. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обычно температура стабильно выше нуля устанавливалась в Москве 21 марта. «Март мне представляется на три-пять градусов теплее климатической нормы. <…> Хотя от весенних возвратов холодов, которые я вижу в апреле, никто не застрахован», — отметил Тишковец.
По его словам, снегопад в столице продлится недолго. Он подчеркнул, что до конца февраля высота снежного покрова не должна превысить 5 сантиметров.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что потепление климата в России происходит быстрее, чем в среднем в мире. Он пояснил, что глобальное потепление имеет свои пространственные и временные особенности.
Так, в умеренных широтах Евразии, где находится большая часть России, средняя годовая температура увеличивается в 2,5 раза быстрее, чем в целом по миру. При этом в северных широтах процесс идет еще быстрее ― в 3,5 раза.