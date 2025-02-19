Метеорологическая весна наступит в Москве на две-три недели раньше срока

Обычно температура стабильно выше нуля устанавливалась в Москве 21 марта. «Март мне представляется на три-пять градусов теплее климатической нормы. <…> Хотя от весенних возвратов холодов, которые я вижу в апреле, никто не застрахован», — отметил Тишковец.