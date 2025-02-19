Режиссер «Сёгуна» 1980 года недоволен новым сериалом: «Его сделали для японцев»

Режиссер сериала «Сёгун» 1980-го Джерри Лондон раскритиковал адаптацию 2024 года. По его мнению, западной аудитории было неинтересно смотреть новую версию истории. Об этом он рассказал The Hollywood Reporter.
«Новая версия совершенно не похожа на мою. Моя работа была основана на любовной истории Блэкторна и Марико, а новая версия погружена в японскую историю и фокусируется на личности Торанаги. Она слишком техничная и сложная для американцев. Многие знакомые признавались, что выключали сериал, потому что ничего не понимали. Продюсеры новой версии наплевали на американских зрителей», — считает 92-летний режиссер.
«По сути, они сняли сериал для Японии. Я был рад тому, что они не стали копировать мой сериал. По-моему, я отлично справился, мы выиграли много наград, но я бы не хотел видеть копию», — добавил Лондон.
«Но, что забавно, никто из тех, с кем я говорил, ничего не понял про новый сериал. Я тоже его посмотрел, и это было непросто. Все награды они выиграли, потому что им было не с кем конкурировать, не было других крупных сериалов», — заключил постановщик.
Он также напомнил, что изначально продюсеры NBC хотели видеть на его месте японского режиссера, но ему пришлось их переубедить.
Старый «Сёгун» был позитивно встречен критиками. Он заработал три премии «Золотой глобус» (в их числе награду лучшему драматическому сериалу, лучшему актеру и актрисе), а также три «Эмми» (как лучший мини-сериал, за лучшие костюмы и лучший дизайн титров).
Кроме того, он установил рекорд премии «Эмми» и забрал 18 статуэток, включая награду за лучший драматический сериал — впервые в истории ее получил проект преимущественно на японском языке. Создатели сделали ставку на аутентичность: 80% диалогов звучат на японском, а сюжет балансирует между политическими интригами феодальной Японии и столкновением культур.