Режиссер «Сёгуна» 1980 года недоволен новым сериалом: «Его сделали для японцев»

«Но, что забавно, никто из тех, с кем я говорил, ничего не понял про новый сериал. Я тоже его посмотрел, и это было непросто. Все награды они выиграли, потому что им было не с кем конкурировать, не было других крупных сериалов», — заключил постановщик.