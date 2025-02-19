«Многие не понимают, что такое слава»: вышел трейлер документалки о Мэттью Перри

Режиссером документалки стал Роберт Палумбо. Мэттью Перри было 54 года, когда 28 октября 2023-го его обнаружили без сознания в джакузи на заднем дворе. Сначала его смерть классифицировали как утопление, но позже судмедэксперты выяснили, что причиной стала передозировка наркотиком кетамином.