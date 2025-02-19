«Многие не понимают, что такое слава»: вышел трейлер документалки о Мэттью Перри

Peacock выпустил трейлер документального фильма «Мэттью Перри: Голливудская трагедия». Его релиз состоится 25 февраля.
В документалке история восхождения Перри к славе переплетается с его последними днями жизни. В ленте историю рассказывают коллеги актера, инсайдеры Голливуда и представители правоохранительных органов. В том числе в фильме приняли участие Морган Фэрчайлд, сыгравшая мать Перри в «Друзьях», и прокурор США Мартин Эстрада.
Режиссером документалки стал Роберт Палумбо. Мэттью Перри было 54 года, когда 28 октября 2023-го его обнаружили без сознания в джакузи на заднем дворе. Сначала его смерть классифицировали как утопление, но позже судмедэксперты выяснили, что причиной стала передозировка наркотиком кетамином.
Актер принимал препарат через своего постоянного врача в рамках легального, но не предусмотренного законом лечения депрессии. Перри стал требовать больше кетамина, чем ему давал врач, и нашел другого поставщика. 3 октября 2024-го врач актера признал себя виновным в распространении наркотика.
Всего по делу актера проходило пять человек, среди которых личный помощник, два врача и «королева кетамина» Джасвин Сангха. Все они были обвинены в заговоре с целью незаконного предоставления Перри кетамина.