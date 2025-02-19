Дейв Баутиста заявил: его персонаж из «Стражей Галактики» исчерпал себя, но актер готов вернуться

«Я хочу быть частью этого мира, я фанат комиксов и всей этой вселенной. Marvel, DC — я просто хочу быть частью этого. Я дал это понять Джеймсу, я сказал это братьям Руссо, лично разговаривал со всеми ними и говорил: „Не исключайте меня. Если есть персонаж, для которого я подхожу, и если вы хотите, чтобы я сыграл эту роль, я с удовольствием приму предложение“», — добавил актер.