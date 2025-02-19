Дейв Баутиста заявил: его персонаж из «Стражей Галактики» исчерпал себя, но актер готов вернуться

Дейв Баутиста, сыгравший Дракса Разрушителя в фильмах киновселенной Marvel, считает, что персонаж изжил себя, но актер готов вернуться к этой роли, если Джеймс Ганн попросит об этом.
«Дракс для меня закрыт. Если бы только Джеймс Ганн позвонил мне, чего, очевидно, не произойдет. У него все хорошо, он пошел по другому пути», — отметил актер.
Джеймс Ганн теперь возглавляет DC Studios, что делает маловероятным появление четвертого фильма о Стражах Галактики в ближайшем будущем.
«Я хочу быть частью этого мира, я фанат комиксов и всей этой вселенной. Marvel, DC — я просто хочу быть частью этого. Я дал это понять Джеймсу, я сказал это братьям Руссо, лично разговаривал со всеми ними и говорил: „Не исключайте меня. Если есть персонаж, для которого я подхожу, и если вы хотите, чтобы я сыграл эту роль, я с удовольствием приму предложение“», — добавил актер.
Баутиста начал играть Дракса в 2014 году в фильме «Стражи Галактики» Джеймса Ганна. Затем он повторил эту роль в двух последующих частях фильма в 2017 и 2023 годах.
Актер также сыграл Дракса в фильмах Энтони и Джо Руссо «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019). В 2022 году Баутиста вновь вернулся к этой роли в фильме Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром».